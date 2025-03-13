AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kırıkkale'de konuştu:

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Suriye'deki meselelerde bizim ne kadar haklı bir politika izlediğimiz artık ortaya çıkmış durumda." dedi.

Büyükgümüş, İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Özellikle hem kongre sürecinin ardından yeni başlayan dönemi istişare etmek, değerlendirmek hem de ramazan programlarını teşkilatla ele almak için burada olduklarını dile getiren Büyükgümüş, "Sizin şu an fark edebileceğiniz gibi zaman bizim için söz konusu değil. Hem ramazandaki çalışmalarımızın şu anki durumunu değerlendireceğiz hem önümüzdeki dönem 3 yıl boyunca atacağımız adımları teşkilatlarımızla konuşacağız." diye konuştu.

Büyükgümüş, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de "Suriye'deki meselelerde bizim ne kadar haklı bir politika izlediğimiz artık ortaya çıkmış durumda. Uzunca bir süre hakkı, insan haklarını, adaleti savunan bir eksende ilerledik. Burada da duruşumuz net. Aslında burada olan konuları ülkemizin çıkarları ve kardeş Suriye halkının girişimini temin edecek bir boyutta sürecin gelişmesi esas olmalı. İyi komşuluk ilişkisiyle Suriye'nin kalkındığı, Türkiye'nin de burada Suriye'nin kalkınmasından alacağı payın arttığı ve karşılıklı iyi niyetin hakim olması lazım. Bu tip konuları gündelik polemik siyasetinin ötesinde uzun vadeli bir stratejik bakış açısıyla inşa etmemiz gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin, Suriye'deki gelişmelerle ilgili gündelik düşünmenin ötesine geçen stratejik bakış açısının olmadığını savunan Büyükgümüş, "Bu gündelik polemikleri de çok ucuz, gerçekten hiçbir mecrada, hiçbir insana yakışmayacak, zaman zaman maalesef üzülerek gördüğümüz ramazanın maneviyatına yakışmayan, argoya, çirkin sözlere varan bir üslupla bu konuları konuşmayı tercih ediyorlar. Bunu şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Türkiye'nin tüm meselelerini, dış politikamızı ve hepsini konuşacak demokratik olgunluğa sahibiz ama böyle ucuz bir dille bu konuyu ele almak, hele partinin üst yöneticileri olacak kişilerin bu dille konuşması gerçekten demokrasimiz adına bir utanç vesilesidir." ifadelerini kullandı.