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        Bahşılı'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:10
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        Bahşılı'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atadönmez Mahallesi'nde Hüsnü Tekin'e ait tek katlı evin kömürlük kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede evin çatısına sıçradı.

        Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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