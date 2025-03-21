Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de traktör çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde traktör çalan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:16 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de traktör çalan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde traktör çalan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede E.G.K'nin traktörünün çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        İlçedeki 7 köy ve 3 mahallede araştırma yapan, 12 farklı kamera kaydını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını N.O. (57) ve E.O'nun (39) yaptığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Çalıntı traktör de sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de, 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaney...
        Kırıkkale'de, 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaney...
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de üreticilere 210 damızlık koç dağıtıldı
        Kırıkkale'de üreticilere 210 damızlık koç dağıtıldı
        Kırıkkale'de villada çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de villada çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Kırıkkale'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı