Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verecek

        Şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:54 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verecek
        ABONE OL

        Şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne alacak.

        Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin dini bayramların yanı sıra milli bayramlara da önem verdiği belirtildi.

        Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Kırıkkale'de özel bir etkinlikle kutlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kırıkkaleliler, bu anlamlı günde şarkıcı Rafet El Roman ile buluşma fırsatını yakalayacak. Kırıkkale Belediyesi, bayramın coşkusunu halkla paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. El Roman, 23 Nisan Salı günü saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Kırıkkalelilerle buluşacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, Rafet El Roman'ın sahne alacağı konserle coşku doruğa ulaşacak. Kırıkkale halkı, 23 Nisan'da çocukların neşesini ve milli birliğin gücünü bir arada yaşayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 'tarla sulama' kavgasında; baba, oğul ve torunun öldürüldüğü o...
        Kırıkkale'de 'tarla sulama' kavgasında; baba, oğul ve torunun öldürüldüğü o...
        Kırıkkale'de 3 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın ya...
        Kırıkkale'de 3 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın ya...
        Belediye Başkanı Şen ile korumasını öldüren sanık kuzen hakim karşısına çık...
        Belediye Başkanı Şen ile korumasını öldüren sanık kuzen hakim karşısına çık...
        Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldüren san...
        Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldüren san...
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği