Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verecek

Şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne alacak.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin dini bayramların yanı sıra milli bayramlara da önem verdiği belirtildi.

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Kırıkkale'de özel bir etkinlikle kutlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırıkkaleliler, bu anlamlı günde şarkıcı Rafet El Roman ile buluşma fırsatını yakalayacak. Kırıkkale Belediyesi, bayramın coşkusunu halkla paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. El Roman, 23 Nisan Salı günü saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Kırıkkalelilerle buluşacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, Rafet El Roman'ın sahne alacağı konserle coşku doruğa ulaşacak. Kırıkkale halkı, 23 Nisan'da çocukların neşesini ve milli birliğin gücünü bir arada yaşayacak."