Bahşılı'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdür Vekili Yasemin Şen, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana, edindiği tarihi birikimle her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevler üstlendiğini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam eden programa, Kaymakam Fidan Bozkurt, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.