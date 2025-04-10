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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

        Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam İbrahim Ergin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:56
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        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
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        Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam İbrahim Ergin'i ziyaret etti.

        Polisler, ziyarette Kaymakam Ergin'i çiçek takdim etti.

        Kaymakam Ergin, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 24 saat kesintisiz görev yapan Türk Polis Teşkilatının180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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