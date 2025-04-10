Kaymakam Ergin, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 24 saat kesintisiz görev yapan Türk Polis Teşkilatının180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.

Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam İbrahim Ergin'i ziyaret etti.

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