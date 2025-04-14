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        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:24
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        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        H.K. idaresindeki 71 AAE 431 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yakınlarında aynı yönde seyreden F.Ö'nün kullandığı 71 ADU 241 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan 71 ADU 241 plakalı otomobil, önünde bulunan A.Ö. yönetimindeki 06 DE 9249 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler H.K. ve F.Ö. ile araçlardaki S.M.O. ve K.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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