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        Kırıkkale'de bir evde 596 bin 320 makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de bir evde 596 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:08
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        Kırıkkale'de bir evde 596 bin 320 makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de bir evde 596 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde F.B.Ü'ye ait ikamette arama yaptı.

        Aramada, 920'si dolu 596 bin 320 makaron ve 30 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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