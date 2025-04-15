Kırıkkale'de bir evde 596 bin 320 makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de bir evde 596 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde F.B.Ü'ye ait ikamette arama yaptı.

Aramada, 920'si dolu 596 bin 320 makaron ve 30 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.