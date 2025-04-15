Kırıkkale'de 4 bin 680 makaron ve 60 kilogram tütün ele geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir iş yerinde faturasız 4 bin 680 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 60 kilogram tütün ele geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir iş yerinde faturasız 4 bin 680 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 60 kilogram tütün ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Merkez Gürler Mahallesi'nde tütün ürünleri satışı yapan M.B'nin (33) iş yerinde faturasız olduğu tespit edilen 60 kilogram tütün ve 4 bin 680 dolu makaron ele geçirdi.
Gözaltına zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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