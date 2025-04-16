Kırıkkale'de trafik kazasında 3 jandarma personeli yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 jandarma personeli tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 jandarma personeli tedavi altına alındı.
A.U. idaresindeki 71 ACB 892 plakalı traktör, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doktorlar Sitesi kavşağında Ç.K'nin kullandığı 26 LD 019 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan jandarmalar M.E. Y.D. ve Ç.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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