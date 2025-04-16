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        Kırıkkale'de trafik kazasında 3 jandarma personeli yaralandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 jandarma personeli tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:36
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        Kırıkkale'de trafik kazasında 3 jandarma personeli yaralandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 jandarma personeli tedavi altına alındı.

        A.U. idaresindeki 71 ACB 892 plakalı traktör, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doktorlar Sitesi kavşağında Ç.K'nin kullandığı 26 LD 019 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan jandarmalar M.E. Y.D. ve Ç.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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