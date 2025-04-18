Kırıkkale'de öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Kermese, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şube müdürleri Nilgün Seçen ile Ali Güder, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Hem sosyal dayanışmanın hem de okul ortamında birlik ve beraberliğin pekiştirildiği etkinlik, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi.

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