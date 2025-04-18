Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de öğrenciler yararına kermes düzenlendi

        Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi tarafından okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi tarafından okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinlikler sergilendi.

        Hem sosyal dayanışmanın hem de okul ortamında birlik ve beraberliğin pekiştirildiği etkinlik, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi.

        Okul müdürü Harun Bahçepınar, katılımcılara teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Kermese, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şube müdürleri Nilgün Seçen ile Ali Güder, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Kermeste satılan yiyeceklerden elde edilen gelirin, okuldaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı

        Benzer Haberler

        Bahşılı'da şehit ve gazilerin anısına fidan dikildi
        Bahşılı'da şehit ve gazilerin anısına fidan dikildi
        Otomobil ile traktör çarpıştı; 3 jandarma personeli yaralı
        Otomobil ile traktör çarpıştı; 3 jandarma personeli yaralı
        Kırıkkale'de trafik kazasında 3 jandarma personeli yaralandı
        Kırıkkale'de trafik kazasında 3 jandarma personeli yaralandı
        Kırıkkale'de havalı tabancayla otobüs durağına ateş eden şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de havalı tabancayla otobüs durağına ateş eden şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de 4 bin 680 makaron ve 60 kilogram tütün ele geçirildi
        Kırıkkale'de 4 bin 680 makaron ve 60 kilogram tütün ele geçirildi