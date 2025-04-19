Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        M.K. idaresindeki 71 ADF 804 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında O.D'nin kullandığı 71 ADV 390 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü O.D. ile aynı araçtaki T.D, B.A.D. ve E.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        Kırıkkale'de öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        Bahşılı'da şehit ve gazilerin anısına fidan dikildi
        Bahşılı'da şehit ve gazilerin anısına fidan dikildi
        Otomobil ile traktör çarpıştı; 3 jandarma personeli yaralı
        Otomobil ile traktör çarpıştı; 3 jandarma personeli yaralı
        Kırıkkale'de trafik kazasında 3 jandarma personeli yaralandı
        Kırıkkale'de trafik kazasında 3 jandarma personeli yaralandı
        Kırıkkale'de havalı tabancayla otobüs durağına ateş eden şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de havalı tabancayla otobüs durağına ateş eden şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı