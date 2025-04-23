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        Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verdi

        Şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:39
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        Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verdi
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        Şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne aldı.

        Kırıkkale Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser öncesinde konuşan Belediye Başkan Ahmet Önal, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce yaktığı ışığın meşalelerini gördüğünü söyledi.

        Atatürk'ün 105 yıl önce dualarla TBMM'yi açtığını hatırlatan Önal, "Egemenliği millete verdi ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. Bunu 105 yıl önce yaptı. Aynı ışık ve kararlılıkla Kırıkkale'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun." dedi.

        Konuşmanın ardından sanatçı Rafet El Roman sahne aldı.

        Şarkılara eşlik eden binlerce vatandaş, cep telefonu ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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