Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verdi

Atatürk'ün 105 yıl önce dualarla TBMM'yi açtığını hatırlatan Önal, "Egemenliği millete verdi ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dedi. Bunu 105 yıl önce yaptı. Aynı ışık ve kararlılıkla Kırıkkale'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun." dedi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser öncesinde konuşan Belediye Başkan Ahmet Önal, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce yaktığı ışığın meşalelerini gördüğünü söyledi.

Şarkıcı Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırıkkale'de sahne aldı.

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