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        Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

        Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:12
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        Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Kırıkkale'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

        Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Osmangazi Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel nedeniyle bazı yolları çamur kapladı ve bahçeleri su bastı, bir sürücü otomobiliyle çamur kaplı yolda mahsur kaldı.

        Bölgedeki vatandaşlar, müstakil evlerin bulunduğu bölgede sel sularının evlerine girmemesi için çaba harcadı.

        Belediye ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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