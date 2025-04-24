Annesinin getirdiği kedi yavrusu itfaiyenin müdahalesine rağmen boğulmaktan kurtarılamadı

İtfaiye erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi yavrusu, müdahaleye rağmen boğulmaktan kurtarılamadı.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Osmangazi Mahallesi’ndeki su baskınlarına müdahale etmek üzere bölgeye gitti.

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