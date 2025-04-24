Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Annesinin getirdiği kedi yavrusu itfaiyenin müdahalesine rağmen boğulmaktan kurtarılamadı

        Kırıkkale'de sağanağın ardından annesinin getirdiği kedi yavrusu, itfaiye erinin çabasına rağmen boğulmaktan kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 24.04.2025 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin getirdiği kedi yavrusu itfaiyenin müdahalesine rağmen boğulmaktan kurtarılamadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de sağanağın ardından annesinin getirdiği kedi yavrusu, itfaiye erinin çabasına rağmen boğulmaktan kurtarılamadı.

        Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Osmangazi Mahallesi’ndeki su baskınlarına müdahale etmek üzere bölgeye gitti.

        Anne kedi, yavrusunu ağzında taşıyarak sahada çalışan ekiplerin yanına geldi.

        İtfaiye erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi yavrusu, müdahaleye rağmen boğulmaktan kurtarılamadı.

        İtfaiyenin kediye müdahalede bulunması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Bakan Yerlikaya: Artçılar azalma eğiliminde
        Fırtına, kupada koptu!
        Fırtına, kupada koptu!
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Öğretmeni darp edenler yakalandı
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Trump'tan Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı
        Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı
        Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verdi
        Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verdi
        Kırıkkale'deki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'deki silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Bahşılı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Bahşılı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, koltuğunu 6. sınıf öğrencisine devretti
        Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, koltuğunu 6. sınıf öğrencisine devretti