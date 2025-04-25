Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

Otogar Kavşağı'nda ise taksinin elektrikli skuter ile çarpışması kameralarca kaydedildi.

Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'ndaki bir başka kazada, üzerinde araç olan bir çekicinin otomobile çarpması kameralara yansıdı.

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