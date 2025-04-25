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        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

        Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:51 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:51
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        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
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        Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kazalara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda yarış yapan iki motosikletten birinin yayaya çarptıktan sonra araçtan düştüğü anlar yer aldı.

        Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'ndaki bir başka kazada, üzerinde araç olan bir çekicinin otomobile çarpması kameralara yansıdı.

        Otogar Kavşağı'nda ise taksinin elektrikli skuter ile çarpışması kameralarca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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