Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 34 bin 570 makaron ve 618 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kırıkkale'de 34 bin 570 makaron ve 618 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:20 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de 34 bin 570 makaron ve 618 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de 34 bin 570 makaron ve 618 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tepebaşı Mahallesi'nde Y.E.D'nin (36) ikametinde arama yaptı.

        Aramada, 34 bin 570 makaron, 618 kilogram kaçak tütün ve 1 elektronik tütün sarma makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi
        Solskjaer'den F.Bahçe sözleri!
        Solskjaer'den F.Bahçe sözleri!
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Eşi ve baldızını silahla vurdu
        Eşi ve baldızını silahla vurdu
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)
        Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)
        Annesinin getirdiği kedi yavrusu itfaiyenin müdahalesine rağmen boğulmaktan...
        Annesinin getirdiği kedi yavrusu itfaiyenin müdahalesine rağmen boğulmaktan...
        Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı
        Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı
        Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
        Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verdi
        Şarkıcı Rafet El Roman Kırıkkale'de konser verdi