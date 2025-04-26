Aramada, 34 bin 570 makaron, 618 kilogram kaçak tütün ve 1 elektronik tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tepebaşı Mahallesi'nde Y.E.D'nin (36) ikametinde arama yaptı.

Kırıkkale'de 34 bin 570 makaron ve 618 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.