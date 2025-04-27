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        Kırıkkale'de dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:43
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        Kırıkkale'de dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        E.Ü'nün kullandığı 71 ADS 629 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde, Çoruhözü deresine düşerek ters döndü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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