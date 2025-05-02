Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Göktaş, Milletvekili Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, belediye başkanları ve partililerle görüştü.

Kırıkkale Valiliğine gelişinde Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Göktaş, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

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