Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti

Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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