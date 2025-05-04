Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca yaşamını yitirdi.
Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde yaşayan Celal (67) ve Sündüs Türkoğlu'dan (64) haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.
Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Cesetler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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