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        Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 00:40 Güncelleme: 04.05.2025 - 00:40
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        Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hayatını kaybetti
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca yaşamını yitirdi.

        Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde yaşayan Celal (67) ve Sündüs Türkoğlu'dan (64) haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.

        Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

        Cesetler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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