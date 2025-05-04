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        Kırıkkale'de kurtların saldırdığı değerlendirilen 25 küçükbaş telef oldu

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen küçükbaştan 25'i telef oldu, 6'sı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:38
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        Kırıkkale'de kurtların saldırdığı değerlendirilen 25 küçükbaş telef oldu
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kurtların saldırısına uğradığı öne sürülen küçükbaştan 25'i telef oldu, 6'sı yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayır Yaylası'nda besicilik yapan Remzi Taşdemir, kaldığı yere yaklaşık 100 metre uzaklıktaki ağılına gittiğinde 25 hayvanın telef, 6 hayvanın ise yaralı olduğunu gördü.

        Besicinin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Hayvanların kurt saldırısı sonucu telef olduğu değerlendiriliyor.

        Taşdemir, AA muhabirine, koyun ve keçilerden oluşan 120 küçükbaşı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Gece 03.00'e kadar ayaktaydım. Sonra yatmaya gittim. Sabah geldiğimde fark ettim. Gece kurt gelmiş, hayvanların 25'ini telef etmiş, 1'ini götürmüş, kayıp, 6'sı ise yaralı. Yetkililerden yardım bekliyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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