Bahşılı'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, oluşturulan parkurda öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.
Öğrenciler, daha sonra Atatürk Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta araçları durdurarak, sürücülere kuralları hatırlatıp broşür dağıttı.
Daha önceden motosiklet kazası yapmış sürücülere kask hediye edilen etkinlikte, meydana kurulan oyun parkurunda öğrenciler eğlendi.
Programa, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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