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        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 20:43 Güncelleme: 11.05.2025 - 20:53
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        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        D.B. (26) idaresindeki 71 ADE 195 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doktorlar Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile Ü.P.(37) ve E.N.A. (4) yaralandı.

        Ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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