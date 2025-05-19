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        Kırıkkale'de çaldığı 2 araç ile 7 araca çarparak 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de çaldığı 2 araçla kaçarken 7 araca çarpıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 02:10 Güncelleme: 19.05.2025 - 02:10
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        Kırıkkale'de çaldığı 2 araç ile 7 araca çarparak 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de çaldığı 2 araçla kaçarken 7 araca çarpıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, kuaför Y.T, yanında yeni işe başlayan M.Y.S. (21) tarafından darbedildiği, aracı, parası ve telefonu gasbedildiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

        Çaldığı araçla Dispanser Kavşağı'nda çarptığı servis aracının şoförü N.K. inip kazaya bakarken, bu kez de servis aracını kaçıran M.Y.S. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        Yapılan incelemelerde, M.Y.S'nin müştekilere ait 2 araçla toplam 7 araca çarptığı ve kazalarda 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

        Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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