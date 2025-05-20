Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24-28 Mayıs tarihleri arasında İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24-28 Mayıs tarihleri arasında İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, yazılı açıklamasında, fuarın Cumhuriyet Meydanı'nda 24-28 Mayıs tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

        Fuarın, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, topluma kazandırılmaları ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmaları amacıyla yürütülen çalışmaları kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlendiğine dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

        "İşyurtlarımız, hükümlü ve tutuklularımızın sosyal hayata kazandırılmaları amaçlayan, üretim ve eğitim odaklı en önemli sosyal projelerden biridir. Sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir rehabilitasyon ve meslek edindirme sahasıdır. Bu yönüyle işyurtlarımız hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir katma değer oluşturmaktadır. Fuar süresince Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında faaliyet gösteren işyurtlarında üretilen el sanatları, mobilya, tekstil, gıda ve seramik gibi pek çok alandaki ürünler ziyaretçilerle buluşturulacaktır."

        Çetin, Kırıkkale halkını ve tüm misafirleri hem topluma kazandırma sürecine tanıklık etmeye hem de bu anlamlı üretimi yakından görmeye davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 7 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarı...
        Kırıkkale'de 7 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarı...
        Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
        Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
        Bahşılı'da yangın çıkan barakada hasar oluştu
        Bahşılı'da yangın çıkan barakada hasar oluştu
        Bahşılı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Bahşılı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı, bu kez çarptığı minibüsü ç...
        Çaldığı otomobille polisten kaçarken kaza yaptı, bu kez çarptığı minibüsü ç...
        Kırıkkale'de çaldığı 2 araç ile 7 araca çarparak 5 kişiyi yaralayan zanlı y...
        Kırıkkale'de çaldığı 2 araç ile 7 araca çarparak 5 kişiyi yaralayan zanlı y...