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        Kırıkkale'de kurtların saldırdığı 18 küçükbaş telef oldu

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:08
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        Kırıkkale'de kurtların saldırdığı 18 küçükbaş telef oldu
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karadere mevkisinde besicilik yapan Ali Gökdere, sabah saatlerinde evinin yanındaki ağılına gittiğinde 22 hayvandan 18'inin kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.

        Besicinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağılda inceleme yaptı.

        Gökdere, gazetecilere, 22 küçükbaş hayvanı olduğunu söyledi.

        Ağılın kapısını dün saat 22.30 gibi kapattığını belirten Gökdere, "05.00'te uyandıktan sonra geldiğimde hayvanlar yerde seriliydi. Kapıyı, zinciri nasıl açtılarsa açmışlar. Yapacağımız bir şey yok. 18 hayvan telef olmuş, 4 de kuzu vardı, onlara bir şey olmamış. Bunlar kurbanlık değildi, besliyordum." diye konuştu.

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