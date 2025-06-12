Kırıkkale'de bir okuldaki yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı
Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne, Fabrikalar Mahallesi'ndeki lisede çatı yangını olduğu ihbarı geldi.
İhbarın ardından itfaiye ekipleri, hızlı şekilde koordine olarak bölgeye gitti.
Bu sırada okulda bulunan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okuldan tahliye edildi.
Kısa sürede okula gelen itfaiye ve MEB AKUB ekipleri, çatıda çıkan yangına müdahalede bulundu.
Yangın sırasında bina içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen öğrenci ile okul personeli, itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edilerek ambulanslara taşındı.
Binadan kendi imkanlarıyla çıkan öğrenciler de okul bahçesinde belirlenen toplanma alanına gitti.
Gerçeği aratmayan tatbikatla, öğrenci ve personelin olası yangın durumuna karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amaçlandı.
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