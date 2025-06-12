Kırıkkale'de bir okuldaki yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı

Gerçeği aratmayan tatbikatla, öğrenci ve personelin olası yangın durumuna karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

Binadan kendi imkanlarıyla çıkan öğrenciler de okul bahçesinde belirlenen toplanma alanına gitti.

Yangın sırasında bina içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen öğrenci ile okul personeli, itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edilerek ambulanslara taşındı.

Bu sırada okulda bulunan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okuldan tahliye edildi.

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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