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        Kırıkkale'de bir okuldaki yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı

        Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:41 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:41
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        Kırıkkale'de bir okuldaki yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı
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        Kırıkkale Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Senaryo gereği Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne, Fabrikalar Mahallesi'ndeki lisede çatı yangını olduğu ihbarı geldi.

        İhbarın ardından itfaiye ekipleri, hızlı şekilde koordine olarak bölgeye gitti.

        Bu sırada okulda bulunan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okuldan tahliye edildi.

        Kısa sürede okula gelen itfaiye ve MEB AKUB ekipleri, çatıda çıkan yangına müdahalede bulundu.

        Yangın sırasında bina içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen öğrenci ile okul personeli, itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edilerek ambulanslara taşındı.

        Binadan kendi imkanlarıyla çıkan öğrenciler de okul bahçesinde belirlenen toplanma alanına gitti.

        Gerçeği aratmayan tatbikatla, öğrenci ve personelin olası yangın durumuna karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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