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        Kırıkkale'de şarampole devrilen tır yandı

        Kırıkkale'de bir tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:42 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:42
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        Kırıkkale'de şarampole devrilen tır yandı
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        Kırıkkale'de bir tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        O.B. idaresindeki 55 AHZ 246 plakalı tır, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında, köprüden şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Tırda bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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