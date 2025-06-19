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        Kırıkkale'de FETÖ'nün sözde "il imam yardımcısı" tutuklandı

        Kırıkkale'de, 15 Temmuz döneminde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "il imam yardımcısı" ve 2005-2016 yılları arasında 20 örgüt evinden sorumlu olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:06
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        Kırıkkale'de FETÖ'nün sözde "il imam yardımcısı" tutuklandı
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        Kırıkkale'de, 15 Temmuz döneminde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "il imam yardımcısı" ve 2005-2016 yılları arasında 20 örgüt evinden sorumlu olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda 15 Temmuz döneminde, terör örgütünün sözde Kırıkkale "il imam yardımcısı" ve 2005-2016 yılları arası yaklaşık 20 örgüt evinden sorumlu olduğu belirlenen Y.Ç. teslim oldu.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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