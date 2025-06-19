Kırıkkale'de Gasilhane ve Mezarlık İşleri Hizmet Biriminin temeli atıldı
Kırıkkale Belediyesi tarafından yaptırılacak Gasilhane ve Mezarlık İşleri Hizmet Birimi binasının temeli atıldı.
Kırıkkale Belediyesi tarafından yaptırılacak Gasilhane ve Mezarlık İşleri Hizmet Birimi binasının temeli atıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte uzun süredir ihtiyaç duyulan önemli bir sosyal hizmet projesi hayata geçiriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kırıkkale Belediyesi arasında imzalanan "Kardeş Belediye Protokolü" kapsamında hayata geçirilen projenin temeli, Yenimahalle'de düzenlenen törenle atıldı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, şehirde uzun yıllardır hissedilen bir ihtiyacın karşılanacağını belirtti.
Vefat eden vatandaşların ve ailelerinin yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak için bu adımı attıklarını dile getiren Önal, "Bu ihtiyacı görerek kalıcı bir eser için kolları sıvadık. Belediyemizin bütçesine yük olmadan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın destekleriyle inşaatımıza başladık. Tamamlandığında ne kadar büyük bir ihtiyacı giderdiğimizi, nasıl bir eksiği kapattığımızı hep birlikte göreceğiz. Bu şehrin insanına yakışan, zor zamanlarda yanında olacak bu anlamlı eserin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Temel atma törenine, belediye başkan yardımcıları Ömer Eldemir, Recep Sefer, Eda Gökçe Toprak, Ayşe Özçam ve Tuncay Tuncer, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık, il genel ve belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Kırıkkale Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, 400 metrekarelik alana sahip tesiste, kadın ve erkek gasilhaneler, morg, arşiv ve depo odası, bekleme alanı, mescit, abdesthane, memur odası ve çay ocağı yer alacak.
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