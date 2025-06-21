Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'yı başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.