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        Kırıkkale'de otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Kırıkkale'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:34
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        Kırıkkale'de otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Kırıkkale'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Şehiriçi Otobüs Terminali-Bağlarbaşı Mahallesi seferini yapan Kırıkkale Belediyesi otobüsüne sabah saatlerinde binen 69 yaşındaki Mahmut Taşkın, bir süre sonra fenalaşarak bayıldı.

        Yolcuların durumu fark ederek bilgi verdiği otobüs şoförü Muhammet Üstüner, güzergahını değiştirerek Yüksek İhtisas Hastanesine hareket etti.

        Hastaneye getirilerek sağlık personeline teslim edilen Taşkın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otobüste yaşanan anlar ise araç kamerasınca görüntülendi.

        Şoför Üstüner, gazetecilere, seyir halindeyken aracın arka tarafından sesler geldiğini söyledi.

        Diğer yolcuların "araçta hasta var" demesi üzerine vatandaşlardan sakin olmalarını istediğini dile getiren Üstüner, "Daha sonra hızlı şekilde otobüsü acil servisin önüne götürdüm. Aracın kornasını çalarak sağlık ekiplerinin dışarı çıkmasını sağladım. Daha sonra vatandaşa müdahale edildi. Sağlık durumu da iyiymiş. Yolcumuz sanırım baygınlık geçirmiş, kusma da olmuş. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelendik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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