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        Kırıkkale'de Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 20:18 Güncelleme: 27.06.2025 - 20:34
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        Kırıkkale'de Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

        Yahşihan ilçesi Üçevler mevkisinde 16 yaşındaki Omar Bedir Hammud, kuzeniyle birlikte serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

        Bir süre sonra sudan çıkan kuzeni, Hammud'u göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, Yahşihan Belediyesi itfaiyesi ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile jandarma sevk edildi.

        Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucunda Hammud'un cesedine ulaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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