Kırıkkale'de Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, Yahşihan Belediyesi itfaiyesi ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile jandarma sevk edildi.

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