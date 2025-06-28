Kırıkkale'de deponun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de deponun bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de deponun bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi'ndeki mobilya firmasına ait deponun ahşap taşıma kasaları ile gıda ürünlerinin bulunduğu bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ahşap kasalar ve gıda ürünleri zarar gördü, bir otomobilde de hasar oluştu.
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