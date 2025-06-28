Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de sopayla darbedilen kişi hayatını kaybetti

        Kırıkkale'de sopayla darbedilen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:28 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de sopayla darbedilen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de sopayla darbedilen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde A.O.T'nin (42) kanepeden düştüğü ihbarı yapıldı.

        Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, A.O.T'nin yaklaşık 10 saat önce sopayla kafasına vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        A.O.T'nin cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada, A.O.T'nin bir süre önce evde C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) ile yemek yediği, ardından aralarında kavga çıktığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan C.D, L.S. ve M.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı

        Benzer Haberler

        Birlikte içki içtikleri kişiyi öldürüp, 'kanepeden düştü' diye ihbarda bulu...
        Birlikte içki içtikleri kişiyi öldürüp, 'kanepeden düştü' diye ihbarda bulu...
        Kırıkkale'de deponun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de deponun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kızılırmak'a girip boğuldu
        Kızılırmak'a girip boğuldu
        Kırıkkale'de Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu
        Kırıkkale'de Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu
        Kırıkkale'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Kırıkkale'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Kırıkkale'de 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaland...
        Kırıkkale'de 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaland...