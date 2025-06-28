Kırıkkale'de sopayla darbedilen kişi hayatını kaybetti

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, A.O.T'nin bir süre önce evde C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) ile yemek yediği, ardından aralarında kavga çıktığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde A.O.T'nin (42) kanepeden düştüğü ihbarı yapıldı.

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