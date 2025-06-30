Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldüren sanık yargılanıyor

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel korumasını tabancayla öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları, maktul Belediye Başkanı Şen ve koruma Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı.

Sanık E.Ç.Ş, savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Belediye Başkanı Şen'in eşi Yelda Şen de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Davaya katılma talebim var. Eşim, öldürülmeden önce sanığın kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. İşe almadığı için sürekli arayıp mesaj atıyordu. Olay günü de kapımızın önüne gelip telefondan canlı yayın yapmış." diye konuştu.

Mikayil Çelikkol'un kardeşi Döndü Çelikol da "Kardeşim evlenecekti, sevgisi ahirete kaldı. Sanığın cezasında indirim yapılmamasını ve en yüksek cezanın verilmesini istiyorum." dedi

Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.