Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Bu sırada çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

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