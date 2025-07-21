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        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:15 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:15
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        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
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        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        B.T. idaresindeki 71 BE 175 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Bu sırada çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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