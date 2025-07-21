Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olayda A.B.Y. ile benzinlik sahibi olduğu öğrenilen N.P. bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki bir benzin istasyonunda iki grup arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.