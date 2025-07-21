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        Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:01
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        Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki bir benzin istasyonunda iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda A.B.Y. ile benzinlik sahibi olduğu öğrenilen N.P. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Şüpheli N.P'nin de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

        Öte yandan, akaryakıt istasyonunda silah, bıçak ve 5 boş kovan bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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