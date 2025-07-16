Karakeçili İlçe Emniyet Amiri Kocaer görevine başladı

Karakeçili'ye atanmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kocaer, ilçenin huzur ve sükunu için gece gündüz demeden vatandaşla işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Karakeçili'de bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan komiser Burhan Kılınç'ın il merkezine görevlendirilmesinin ardından Karakaçili İlçe Emniyet Amirliğine Komiser İbrahim Kocaer atandı.

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