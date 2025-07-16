Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Karakeçili İlçe Emniyet Amiri Kocaer görevine başladı

        Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri komiser İbrahim Kocaer, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karakeçili İlçe Emniyet Amiri Kocaer görevine başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karakeçili ilçesine atanan yeni emniyet amiri komiser İbrahim Kocaer, görevine başladı.

        Karakeçili'de bir süredir emniyet amiri olarak görev yapan komiser Burhan Kılınç'ın il merkezine görevlendirilmesinin ardından Karakaçili İlçe Emniyet Amirliğine Komiser İbrahim Kocaer atandı.

        Karakeçili'ye atanmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kocaer, ilçenin huzur ve sükunu için gece gündüz demeden vatandaşla işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Bahşılı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düz...
        Bahşılı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düz...
        Karakeçili'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş...
        Karakeçili'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş...
        Kırıkkale'de '15 Temmuz' yürüyüşü
        Kırıkkale'de '15 Temmuz' yürüyüşü
        Kırıkkale'de yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
        Kırıkkale'de yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
        Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret...
        Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret...
        Kaymakam Bozkır'dan Karaahmetli köyüne ziyaret
        Kaymakam Bozkır'dan Karaahmetli köyüne ziyaret