Bahşılı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve dua edilen etkinlik, selanın okunması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programda Kaymakam Fidan Bozkır ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, konuşma yaptı.

Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrağı açarak Barbaros İlkokulu'ndan Şehitler Meydanı'nda kadar yürüdü.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

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