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        Köpük tankı patlamasında yaralanan işçi, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        KIRIKKALE'de araç yıkama köpük tankının patlaması sonucu ağır yaralanan Deniz Şen (46), 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:45
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        Köpük tankı patlamasında yaralanan işçi, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        KIRIKKALE'de araç yıkama köpük tankının patlaması sonucu ağır yaralanan Deniz Şen (46), 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 24 Haziran'da Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bahçesindeki araç yıkama köpük tankı, basınç nedeniyle patladı. Bu sırada bahçede bulunan ve başına parça isabet eden garaj amiri Deniz Şen, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Şen, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Deniz Şen, 23 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Deniz Şen için Kırıkkale Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Şen'in ailesi, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından Şen'in cenazesi memleketi Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyüne getirildi. Şen'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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