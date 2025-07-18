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        Kırıkkale'de anızda başlayan ve köydeki ahırlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde anızda başlayıp köydeki ahırlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:01 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:21
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        Kırıkkale'de anızda başlayan ve köydeki ahırlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde anızda başlayıp köydeki ahırlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı İğdebeli köyünde ikindi vakti yerleşim yerine yakın bir anızda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana ve köydeki bazı ahırlara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, Çelebi Belediyesi ile çevre ilçelere ait itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, 2 ahır, 250 dönüme yakın anız ve ağaçlık alan yandı.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ve itfaiye görevlilerine ambulansta müdahale edildi.

        Öte yandan, Çelebi Kaymakamı Taha Fidan, Belediye Başkanı Yaşar Erdemir ve AFAD İl Müdürü Atila Altunbulak da köye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Kaymakam Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yangında, ev eklentisindeki iki ahırın yandığını belirten Fidan, "Can kaybı ve hayvanlarla ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anızda başlayan yangın, ahıra sıçramıştır. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ve AFAD ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Yangın kontrol altına alındı. Çok şükür bir sıkıntı yok. Soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.

        AFAD İl Müdürü Altunbulak da anızda başlayıp rüzgarın etkisiyle köye doğru yayılan yangının, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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