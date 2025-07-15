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        Kırıkkale'de yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kanadından yaralı halde bulunun leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:00
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        Kırıkkale'de yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kanadından yaralı halde bulunun leylek tedavi altına alındı.

        Halim Şenses Mahallesi'nde Taha Özyüreğe ait evin önünde vatandaşlar tarafından kanadından yaralanmış leylek bulundu.

        Yaralı leylek, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Leyleğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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