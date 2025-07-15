Kırıkkale'de yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kanadından yaralı halde bulunun leylek tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kanadından yaralı halde bulunun leylek tedavi altına alındı.
Halim Şenses Mahallesi'nde Taha Özyüreğe ait evin önünde vatandaşlar tarafından kanadından yaralanmış leylek bulundu.
Yaralı leylek, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Leyleğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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