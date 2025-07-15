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        Karakeçili'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:15 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:15
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        Karakeçili'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Hükümet Konağı önünde toplanan Kaymakam İbrahim Ergin, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, ilçe protokolü ve vatandaşlar, Karakeçili Parkı'na yürüdü.

        Buradaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kaymakam Ergin, etkinlikteki konuşmasında, 15 Temmuz'da ülkenin dört yanında vatandaşların meydanlara akın ederek sadece bir darbeye değil, aynı zamanda istiklale, istikbale ve mukaddes değerlere yönelmiş açık bir işgale karşı durduklarını söyledi.

        O gece milletin, tarihi boyunca nice zaferlere imza atmış bir ecdadın mirasçısı olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Ergin, "Karakeçili olarak biz de bu destanın içindeydik. İlçemiz, 15 Temmuz gecesi 2 evladını şehit verdi. Başta Karakeçili'nin kahraman şehitleri Alparslan Yazıcı ve Volkan Pilavcı olmak üzere, tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." diye konuştu.

        Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda, katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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