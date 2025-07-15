Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de '15 Temmuz' yürüyüşü

        KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de '15 Temmuz' yürüyüşü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı etkinliğinde vatandaşlar, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş da katıldı. Cumhuriyet Meydanında toplanan grup, meydana kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Etkinlik, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verilmesi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Yağmur hasreti sona eriyor
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
        Kırıkkale'de yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
        Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret...
        Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret...
        Kaymakam Bozkır'dan Karaahmetli köyüne ziyaret
        Kaymakam Bozkır'dan Karaahmetli köyüne ziyaret
        Kırıkkale'de husumetlilerinin aracını kurşunlayan 5 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de husumetlilerinin aracını kurşunlayan 5 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
        Bahşılı'da barakada çıkan yangın söndürüldü
        Bahşılı'da barakada çıkan yangın söndürüldü