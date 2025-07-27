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        Kırıkkale'de 200 küçükbaş hayvan telef oldu

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki ağılda 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:41 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:12
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        Kırıkkale'de 200 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde iki ağılda 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Halim Şenses Mahallesi Küme Evler mevkisindeki iki ağılda Hasan Akgün ile Eriş Çelebi'ye ait 200 küçükbaş hayvanın telef olması üzerine yetkililere bilgi verildi.

        Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Bahşılı Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı ile Kırıkkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiren Birliği Başkanı Mehmet Kürşad Ulusoy, ağıllarda incelemede bulundu.

        Koyunların ölüm nedeninin belirlenmesi için numuneler alındı.

        Telef olan hayvanlar, açılan bir çukura kireçlenerek gömüldü.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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