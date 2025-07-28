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        Kırıkkale'de 58 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 58 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:32
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        Kırıkkale'de 58 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 58 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, ağılındaki hayvanları otlatmaya giden Remzi Taşdemir'den haber alınamaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu Doğanay Mahallesi Çayırlı Yaylası mevkisindeki arazide Taşdemir'in cesedine ulaşıldı.

        Taşdemir'in tansiyon ve diyabet hastası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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