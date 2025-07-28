Kırıkkale'de 58 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 58 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 58 yaşındaki kişi arazide ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ağılındaki hayvanları otlatmaya giden Remzi Taşdemir'den haber alınamaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu Doğanay Mahallesi Çayırlı Yaylası mevkisindeki arazide Taşdemir'in cesedine ulaşıldı.
Taşdemir'in tansiyon ve diyabet hastası olduğu öğrenildi.
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