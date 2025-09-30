Kırıkkale'de ağaca çarpan dolmuş minibüsteki 13 üniversite öğrencisi yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dolmuş minibüsün ağaca çarpması sonucu 13 üniversite öğrencisi hafif yaralandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde dolmuş minibüsün ağaca çarpması sonucu 13 üniversite öğrencisi hafif yaralandı.
Mustafa Bozer idaresindeki 71 K 0027 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüs, Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Yerleşkesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada dolmuştaki 13 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.