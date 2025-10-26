Habertürk
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 26.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 26.10.2025 - 14:27
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

        Uğur Yeşil (44) idaresindeki 06 DES 248 plakalı otomobille Celal Canöz'ün (26) kullandığı 06 DB 8154 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile Nejla (47) ve Nisa Nur Canöz (6) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

