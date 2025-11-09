Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kumar operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 14 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 00:52 Güncelleme: 09.11.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kumar operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 14 zanlı yakalandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Çiçekçileri Sevenler Derneğine operasyon düzenledi.

        Baskında, dernek salonundaki 3 masada kumar oynandığı tespit edildi.

        Operasyonda Dernek Başkanı Y.D. ile 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, diğerlerine 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.

        Oyun masalarındaki kumar malzemeleri ile bir miktar paraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 7. günü
        Umudun 7. günü
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 6 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 6 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de "silahla tehdit" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de "silahla tehdit" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırıkkale'de 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kırıkkale'de "dernek" görünümlü kumarhane deşifre edildi: 110 bin lira ceza...
        Kırıkkale'de "dernek" görünümlü kumarhane deşifre edildi: 110 bin lira ceza...
        Bahşılı'da havuç hasadı yapıldı
        Bahşılı'da havuç hasadı yapıldı
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan eski belde...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan eski belde...