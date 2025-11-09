Kırıkkale'de kumar operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Kırıkkale'de polis ekiplerince bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 14 zanlı yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Çiçekçileri Sevenler Derneğine operasyon düzenledi.
Baskında, dernek salonundaki 3 masada kumar oynandığı tespit edildi.
Operasyonda Dernek Başkanı Y.D. ile 13 şüpheli gözaltına alındı.
Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, diğerlerine 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.
Oyun masalarındaki kumar malzemeleri ile bir miktar paraya da el konuldu.
